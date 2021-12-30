Студия Remedy и компания Tencent выпустят новую игру

Студия Remedy Games совместно с китайской компанией Tencent планирует выпустить игру под кодовым названием Vanguard. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на отчет компании.

Игра будет представлять собой бесплатный корпоративный PvE-шутер. Она объединит в себе «повествовательный опыт и боевой геймплей в захватывающую многопользовательскую игру».

Tencent ориентируется на азиатский рынок, Remedy же планирует распространять ее на других площадках.

«Vanguard знаменует собой первый переход Remedy к бизнес-модели „игра как услуга“. Мы создаем что-то новое и захватывающее, и мы рады долгосрочному партнерству с Tencent. С уверенностью можем сказать, что соглашение отлично подходит для поддержки амбициозной игры», — рассказал генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала.