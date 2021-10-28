Студия Pixar выпустит спин-офф популярного мультфильма

Студия Pixar совместно с компанией Disney ведет работу над мультфильмом «Базз Лайтер». На днях на официальном YouTube-канале Disney появился тизер-трейлер спин-оффа знаменитого мультфильма. Об этом сообщил «Царьград».

Сюжет нового мультфильма будет посвящен молодости летчика-испытателя Базза Лайтера. Игрушке предстоит преодолевать трудности во время невероятного приключения.

В качестве режиссера мультфильма выступил Энгус Маклейн. Он получил известность благодаря работе над мультфильмом «В поисках Дори». Голосом главного героя стал актер Крис Эванс. Премьера картина запланирована на июнь 2022 года, передали Nation News.

Режиссер решил добавить главному герою реалистичности. Благодаря новым чертам главного героя, историю удалось переосмыслить. Она стала более драматичной.