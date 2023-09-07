Интересное 07 сентября 2023, 18:21 Студия Outright Games запустит экшен-игру по вселенной Черепашек-ниндзя

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Студия Outright Games выпустит игру, основанную на фильме о Черепашках-ниндзя Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Об этом сообщил «Ридус».

В игре будут представлены знаковые персонажи кинокартины, а также рассказ о том, что произошло в мире черепашек после событий фильма.

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Игроки смогут окунуться в командное сражение на улицах Нью-Йорка. Разработчики обещают выпустить игру уже в 2024 году. Она будет доступна как на консолях, так и компьютерах.