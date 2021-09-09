Студия Netflix выпустила новый трейлер сериала «Полуночная месса»

Стриминговая платформа Netflix показала новый трейлер сериала «Полуночная месса». Режиссером проекта выступил Майк Флэнаган. Проект появится на сервисе 24 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.

По сюжету главный герой возвращается на изолированный остров. В этом месте он провел свое детство. Также на остров приезжает таинственный священник. Вскоре на пляже местные жители начинают находить трупы животных и параллельно с этим в городе начинают происходить ужасные события.

Всего в сериале будет семь эпизодов. В съемках проекта принимали участие актеры Зак Гилфорд, Хэмиш Лингклейтер, Рахул Аббури, Кейт Сигел и другие звезды.

Ранее Netflix рассказали о съемках оригинального российского сериала совместно с киностудией «Водород». Главную роль в сериале исполнит российский актер Александр Петров.