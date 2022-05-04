Студия Marvel не смогла предотвратить утечку информации о новых проектах

Студия Marvel в последнее время все чаще начала сталкиваться с утечкой информации о своих новых проектах. Глава компании Кевин Файги во время пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», прокомментировал данную ситуацию. Об этом сообщили Nation News.

Файги подтвердил информацию о многочисленных сливах информации. По его словам, члены компании стараются избежать подобного исхода, однако сделать это удается далеко не всегда.

«Если кто-то что-то крадет, не распространяйте это, потому что впоследствии спойлеры сказываются на впечатлении», — высказался мужчина.