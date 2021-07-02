Студия игр EA Motive запланировала выпуск ремейка хоррора Dead Space

Студия ЕА готовит выпуск полноценного ремейка оригинального хоррора Dead Space. Акцент будет сделан на на Resident Evil. Об этом рассказал журналист издания VentureBeat Джефф Грабб.

Вероятнее всего, по словам Грабба, именно успех японского издательства стал причиной, по которой EA решила снова дать жизнь Dead Space. Скорее всего, в основу игры ляжет первая часть, но уже с измененной графикой и механикой, рассказал сайт «Экономика сегодня».

О выпуске нового ремейка было известно и раньше. Еще тогда поговаривали, что новинка станет «переосмыслением» основной игры. По предварительной информации, анонс Dead Space состоится 22 июля 2021 года на онлайн-презентации EA Play Live.