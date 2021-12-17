Студия Guerilla Games опубликовала трейлер геймплея Horizon: Forbidden West

В Сети появился новый трейлер геймплея игры Horizon: Forbidden West. Ролик, посвященный машинной «фауне» Запретного Запада, представила студия Guerilla Games. Об этом рассказал Piter.TV.

Презентация игры должна состояться 18 февраля 2022 года.

Ранее была анонсировала стратегия в реальном времени студии-разработчика Slitherine. Проект, выпущенный по франшизе «Терминатор», получил название Terminator Dark Fate: Defiance.