Студия Disney представила трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн»

Студия Disney презентовала первый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн», посвященный одному из самым ярких второстепенных персонажей — Бобе Фетту. Об этом сообщили Nation News.

Сериал получил название «Книга Бобы Фетта». Главный герой, профессиональный наемник, возвращается на место своей гибели — планету Татуин. Он начинает разрабатывать планы по захвату власти вместе со своим напарником, а также планирует отомстить Джаббе Хатту и возглавляемому им синдикату. Первый эпизод увидит свет на стриминговом сервисе Disney+ 29 декабря.

Сценарий к сериалу написал Джордж Лукас. Главные роли исполнили актеры «Мандалорца» Темуэра Моррисон и Мин-На Вэнь, а также актриса Дженнифер Билз. Последняя получила известь благодаря фильмам «Четыре комнаты» и «Книга Илая».