Студия Blue Isle представила новый кооперативный шутер Leap

Студия Blue Isle, которая прославилась созданием игры Citadel: Forged With Fire, анонсировала новый проект. Игра будет носить название Leap. Об этом сообщил «Ридус».

По сюжету 60 игрокам предстоит принять участие в перестрелке. Всего будет представлено четыре класса со своими особенными характеристиками. Игроки смогут передвигаться по картам при помощи реактивных ранцев, крюков для захвата и личных транспортных средств. Сражаться же игроки смогут с помощью турелей, крылатых ракет или используя орбитальные удары.