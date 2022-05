Студия Adult Swim представила трейлер спин-оффа к мультсериалу «Рик и Морти»

Японский режиссер Такаси Сано, известный по работе над «Башней Бога», займется производством спин-оффа к «Рику и Морти». В Сети уже появился трейлер к этому научно-фантастическому мультсериалу, написало издание The Hollywood Reporter.

Производством аниме-проекта займется студия Adult Swim. Дата выхода мультсериала пока не известна. Сообщается, что каждый мини спин-офф состоит из восьми-десяти эпизодов, которые будут доступны на глобальных цифровых платформах. Новые серии будут основаны на персонажах из игр Rick and Morty, Aqua Teen Hunger Force, Robot Chicken и Pretty Face Is Going to Hell, сообщил «Ридус».

По словам президента студии Adult Swim Майкла Увелина, четыре короткие серии мультсериала, скорее всего, будут запущены либо в этом, либо в следующем году.

Ранее Сано снял два короткометражных мультфильма по вселенной «Рика и Морти» — «Рик и Морти против Геноцидера» и «Саммер встречает Бога».