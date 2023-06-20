Интересное 20 июня 2023, 23:38 Студенты столичной Академии джаза выступят на фестивале Moscow Jazz Festival

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Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival — 2023 пройдет с 19 по 25 июня. На нем выступят студенты столичной Академии джаза. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт московского градоначальника Сергея Собянина.

Первый аналогичный фестиваль состоялся в Москве в прошлом году. В 2023 году на мероприятии выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья.

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Открытие и закрытие пройдет в концертном зале «Зарядье». Кроме того, свыше 100 молодежных джаз-коллективов выступят в парке искусств «Музеон», ВДНХ, площади перед ЦУМом, в фудмолле «Депо» и на Северном речном вокзале.