Студенты СамГМУ рассказали о самых популярных приметах, чтобы лучше сдать сессию

25 января в России традиционно отмечается День студента. Студенты Самарского Государственного Медицинского Университета рассказали, как привлечь удачу перед сдачей экзаменов. Об этом сообщил «Царьград».

Одними из самых распространенных среди студентов являются приметы: не мыть голову и не бриться перед экзаменом. Кроме того, на сдачу экзамена стоит приходить в «счастливой» одежде. При этом студенты еще посоветовали в ночь перед экзаменом положить под подушку учебники или конспекты.

«Во время учебы в СамГМУ я жила в общежитии и дважды в год видела, как студенты высовывались в окна, размахивая зачеткой. Признаюсь честно, я тоже пару раз поддалась порыву и вместе с остальными в полночь кричала „Халява, приди!“, а потом со спокойной совестью ложилась спать», — рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ Виктория Сабанова.