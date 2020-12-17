Студентка сделала с помощью банки пива фото с выдержкой в 8 лет

Девушка сделала простую камеру-обскуру из банки пива и фотобумаги. С помощью этого устройства она смогла сфотографировать 2953 рассветов и закатов за 97 месяцев. Период выдержки снимка пришелся на период с августа 2012 года по сентябрь 2020 года. Многослойность кадра отображается в виде световых дуг.

Камера-обскура представляет собой светонепроницаемую коробку с маленьким отверстием с одной стороны, через которое проходит солнечный свет. Лучи проецируют перевернутое изображение того, что находится снаружи, на другой стороне коробки. Такой эффект известен уже порядка 1000 лет.

«Для меня самым захватывающим является то, что этот устаревший способ фотографирования в нашу технологическую эпоху все еще имеет ценность», — подчеркнула Регина.

Юная специалистка заметила, что при своей простоте камера-обскура работает лучше, чем самая медленная выдержка на новых камерах.