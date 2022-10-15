Студентам предоставят возможность пройти консультации с HR-компаниями для выбора профессии | 360°

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Студентам предоставят возможность пройти консультации с HR-компаниями для выбора профессии

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У российских студентов появится возможность получить помощь в выборе профессии в рамках олимпиады «Я — профессионал». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Руководитель проекта «Другого Дела» Кирилл Хвиль заявил, что многие студенты начинают задумываться о будущей профессии уже на первых курсах. В рамках проекта молодые люди смогут принять участие в онлайн-консультации с представителями крупной HR-компании. Студентов научат правильно составлять резюме, а также объяснят, как проходить отбор на интересующие вакансии.

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