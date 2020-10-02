Студенка показала, как однокурсники перебивают ее во время онлайн-семинара. Парней обвинили в сексизме

Американка опубликовала видео, на котором видно, как однокурсники перебивают ее во время онлайн-семинара. Пользователи Сети сразу решили — тут дело вовсе не в отсутствии у парней воспитания и манер, а в сексизме.

Клэр Макдоннелл, аспирантка университета Айова, разместила 30 сентября в TikTok ролик, которым показала пользователям соцсети, как сложно обсуждать групповой проект с однокурсниками, если они все мужчины. На видео можно услышать, как парни постоянно перебивают девушку.

В своей группе Клэр — одна из четырех девушек среди почти 60 парней, пишет Buzzfeed. Они обучаются в аспирантуре по естественнонаучной и финансовой программе.

Девушка записала ролик в ходе онлайн-семинара. Свой пост в соцсети она подписала словами: «Женщина в естественной среде обитания среди технарей».

Видеозапись быстро стала виральной и вызвала у аудитории TikTok яркий отклик. Ряд пользователей даже предположили вначале, что Клэр случайно нажала кнопку отключения звука в конференции.

Более того, пользователи обратили внимание на то, что некоторые из сокурсников Клэр, перебивая ее, не всегда вставляли свои реплики по существу.

Девушки в комментариях призвали студентку впредь больше сне молчать, когда ее перебивают.