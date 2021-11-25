Сценарист Дэвид Митчелл рассказал, что новая «Матрица» не будет похожа не предыдущие части

Британский писатель и сценарист Дэвид Митчелл рассказал, как воспринимает новую часть «Матрицы». По его словам, эта работа не похожа на предыдущие картины данной серии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание CheatSheet.

Сценарист отметил, что «Матрица: Воскрешение» является самостоятельным произведением. Однако, по его словам, предыдущие части все же оказали влияние на картину.

«Это прекрасное и странное творение. В нем получилось достигнуть пары результатов, каких не увидишь в боевиках, оно нарушает все правила блокбастеров», — отметил он.