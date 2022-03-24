Сценарий фильма Тарковского «Солярис» выставили на аукционе

Рукописный сценарий фильма Андрея Тарковского «Солярис» продадут на торгах «Литфонда». Начальная стоимость раритетного образца составила 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.

Всего в рукописи сценария 90 листов. На страницах есть множество правок как от самого режиссера, так и от соавтора сценария Фридриха Горенштейна.

В ходе аукциона будет выставлено 55 лотов. Там представят фотографии последних съемочных дней картины.

Фильм вышел в прокат в 1972 году. Ему удалось забрать Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Кроме того, призом его наградила международная ассоциация кинокритиков (ФИПРЕССИ).