Интересное 06 марта 2023, 16:48 Российский телеканал начал съемки первого в России сериала по сценарию нейросети Съемки первого в России сериала по сценарию нейросети стартовали на СТС Кинопоиск

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Канал СТС начал снимать первый в России сериал по сценарию нейросети, сообщила пресс-служба вещателя. В проекте «Сидоровы» сыграют актеры Георгий Дронов, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко.

Нейросеть A.I. TV Script Generator создали студенты образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Ее «обучили» на комедийных хитах канала: «Родком», «Воронины», «Дылды», «Жена олигарха» и других. Нейросеть проанализировала сценарии этих сериалов и научилась генерировать главные структурные элементы сценария. Во время режиссерской работы правки постарались минимизировать: даже если в сгенерированной ситуации не было логики, ее искали и пытались оправдать «своими человеческими методами и профессиональными качествами».

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По сюжету, семья Сидоровых — отец, мать, сын, теща и зять — замечает, что не может покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех. Герои осознают, что являются персонажами ситкома, и решают из него выбраться.

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«Такие проекты, как „Сидоровы“, — возможность сказать свое слово. Ведь, в отличие от классических ситкомов, здесь нет рамок и можно похулиганить», — процитировала пресс-служба канала режиссера-постановщика Сергея Знаменского.

По его мнению, проект будет особенно интересен молодежи.