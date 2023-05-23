Интересное 23 мая 2023, 17:28 Stroke and Vascular Neurology: регулярные занятия спортом снизят риски побочных эффектов после инсульта

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Ученые Университета Гетеборга в Швеции провели исследование и выяснили, что регулярная физическая активность снизит риски возникновения побочных эффектов после перенесенного инсульта. Об этом сообщил сайт Stroke and Vascular Neurology.

Отмечается, что в научном эксперименте приняли участие 686 человек. Специалисты проанализировали их здоровье до инсульта и выяснили, что объем кровотечения в мозгу при госпитализации был в среднем на 50% меньше у тех людей, которые регулярно занимались спортом.

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Как сообщили «Народные новости», данный научный факт был установлен и выявлен впервые.