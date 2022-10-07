Строительство стадиона в Мариинском Посаде завершится в ближайшее время | 360°

Интересное 07 октября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Строительство стадиона в Мариинском Посаде завершится в ближайшее время freepik

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Строительство стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий завершат уже в ближайшее время. Здание сдадут в конце октября 2022 года. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На данный момент специалисты занимаются созданием искусственного газона на футбольном поле. Кроме того, они выкладывают асфальт на беговых дорожках. В дальнейшем там разместят синтетическое покрытие.

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Стадион сможет вместить 270 зрителей, в том числе и маломобильных горожан.

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