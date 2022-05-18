Строительство скейт-парка начали в Ноябрьске

Новый скейт-парк построят в городском парке Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. На данный момент подрядчик уже начал благоустройство. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Глава администрации города Алексей Романов рассказал, что жители города вот уже несколько лет просили построить новую площадку. Старая уже была ненадлежащего качества. Сейчас строители начали демонтаж.

«Ко мне на прием пришли ребята-скейтеры. Мы обсудили, каким должен быть этот парк. Губернатор Дмитрий Артюхов нас поддержал и предоставил средства», — рассказал политик.