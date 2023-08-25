Интересное 25 августа 2023, 20:07 Строительство школы в Дзержинске завершили на 27%

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В Дзержинске продолжается строительство школы № 10 имени Молева. Работы проводят в рамках соглашения между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области и правительством региона. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

Общая площадь здания составит 23 350 квадратных метров. Сейчас строители производят закладку стенных проемов. Здание будет включать в себя 44 класса, один большой и два малых спортивных зала, актовый зал, столовую, медпункт и библиотеку. На прилегающей территории расположатся физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, а также зона для игр и тихого отдыха.