Интересное 19 августа 2023, 00:57 Строительство школы искусств стартовало в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое началось строительство новой школы искусств. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

Площадь здания составит примерно 12 тысяч квадратных метров на четырех этажах. Оно будет располагаться в районе Южный. Сейчас специалисты проводят массовое погружение свай.

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Школу искусств смогут посещать более 1000 детей. В здании расположатся учебные классы живописи, музыки, теоретических и индивидуальных занятий, мастерские, студии, залы для театральных постановок и репетиционные помещения, а также актовый зал на 300 посадочных мест.