20 января 2023, 02:07
Строительство шести пятиэтажек для переселения из аварийного жилья завершат в Губкинском
В Губкинском подходит к концу строительство домов для переселенцев из авариек. На данный момент два дома уже готовы. Еще четыре здания достроят летом. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные администрации Губкинского.
В эти дома переедут свыше 100 семей.
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Строительство домов началось в 2021 году. Летом там планируют обустроить близлежащие территории. Также там появятся детские площадки и парковки.
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Строительство
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