Интересное 21 июня 2023, 22:22 Строительство очистных сооружений для мегапроекта завершится в Сургуте

Читать 360tv в

Монтаж новой канализационно-насосной станции и локально-очистных сооружений подходит к концу в Сургуте. Такой информацией поделился начальник технического отдела управления капитального строительства Сургута Андрей Арменчу. Об этом сообщило Ura.ru.

Проект реализуют в рамках строительства научно-технологического центра. По словам Арменчу, на Данный момент стройка завершилась на 64%. Полностью выполнить работы строители должны до конца текущего года.

Реклама

«Некоторые объекты у нас идут с опережением сроков. Но в целом все идут по графику», — отметили в мэрии.