Строительство нового жилого комплекса стартовало в Яр-Сале в ЯНАО | 360°

Интересное 01 ноября 2022, 18:27 Строительство нового жилого комплекса стартовало в Яр-Сале в ЯНАО

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В селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа началось строительство нового жилого комплекса. Специалисты уже забили свои будущего здания на улице Мира. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на главу Ямальского района Андрея Кугаевского.

Специалисты планируют возвести два больших дома, в которые переедут 160 семей. Рядом со зданиями обустроят парковку для жильцов. Кроме того, там появятся детская и спортивная площадки.

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«Качественное жилье — одно из важных условий комфортной жизни на Севере. Именно эту задачу, как одну из приоритетных, нам ставит губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — рассказал чиновник.

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