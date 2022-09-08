Строительство нового корпуса больницы №15 имени Филатова завершили на 70% | 360°

Интересное 08 сентября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Строительство нового корпуса больницы №15 имени Филатова завершили на 70%

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Строительство корпуса больницы № 15 имени О. М. Филатова для скорой помощи почти подошло к концу. Возведение здания завершили на 70%. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Монолит переходов от нового корпуса к старому выполнен наполовину. Продолжаются работы по отделке, внутренним инженерным системам и наружным инженерным сетям», — подчеркнул политик.

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Площадь здания составит 15 тысяч квадратных метров. Там возведут шесть операционных, а также помещения для родственников больных.

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