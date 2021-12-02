Строительство нового 31-квартирного дома завершится на Ямале

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возведут новые дома общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Сейчас на этапе строительство находится 21 дом. Такой информацией поделился глава Тазовского района Василий Паршаков. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

К концу уже подходит строительство 31-квартирного дома по улице Пристанской. Строители завершают внутреннюю отделку, а также приводят в порядок территорию вокруг дома. В следующем году также обещают сдать два жилых дома на 27 и 36 квартир, расположенных на улице Геофизиков.