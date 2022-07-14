Строительство набережной в Тарко-Сале завершат в 2023 году

В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа начали строительство набережной. Сдать объект планируют в сентябре 2023 года. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Длина набережной составит примерно два километра. Строители уже успели укрепить берег реки Пяку-Пур. Они распределили Гранитные парапеты, а также выложили тротуарную плитку. На данном этапе рабочие занимаются осыпкой территорий.

«Заканчивать стройку и полностью вводить объект в эксплуатацию будет ГК „ВИС“. Компания изначально занималась проектом и работала над первым этапом, поэтому проблем с завершением строительства объекта не возникнет», — рассказал специалист отдела технического надзора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Иван Юдин.