Строительство многофункционального спортивного парка началось в Надыме

Новый спортивный парк создадут в Надыме. Строительство объекта планируют завершить в течение года. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В парке оборудуют скейт-площадки, паркур- и воркаут-зоны, а также пространства для игры в стритбол и скалодром.

Проект по созданию парка получился масштабным. Из-за этого он будет состоять из двух частей. Первая завершится в течение 2022 года. На территории создадут покрытие, сделают тротуары для пешеходов и оборудуют освещение.

В ходе второй реализации второй части парк озеленят и выполнят другие мелкие работы по благоустройству.