14 июля 2022, 17:18
Строительство многофункционального спортивного парка началось в Надыме
Новый спортивный парк создадут в Надыме. Строительство объекта планируют завершить в течение года. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
В парке оборудуют скейт-площадки, паркур- и воркаут-зоны, а также пространства для игры в стритбол и скалодром.
Проект по созданию парка получился масштабным. Из-за этого он будет состоять из двух частей. Первая завершится в течение 2022 года. На территории создадут покрытие, сделают тротуары для пешеходов и оборудуют освещение.
В ходе второй реализации второй части парк озеленят и выполнят другие мелкие работы по благоустройству.