Строительство ледового городка стартовало в Новом Уренгое

Подготовка к Новому году началась в Новом Уренгое. Там на главной площади уже возводят ледовый городок, а улицы украшают гирляндами. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Власти города организовали установку световых конструкций, а также безопасных горок. Этой информацией поделился замглавы города Виктор Пузанов в социальных сетях. Он подчеркнул, что за основу горок взяли надежную деревянную конструкцию.

«Мы уходим от снежных горок, потому что они, как оказалось, достаточно травматичны. Мы приобрели восемь горок фабричного изготовления, две уедут в Коротчаево и Лимбяяху, остальные установим по местам народных гуляний в городе. Нам есть еще чем порадовать и удивить горожан», — отметил политик.