Интересное 30 декабря 2022, 23:23 Строительство ЛДС завершилось в Новосибирске

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Строительство Ледового дворца спорта завершили в левобережье Новосибирска. Работы по возведению здания начались в 2019 году. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канале «Новосибирь».

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Информации об официальной дате открытия пока не поступало, однако на данный момент власти региона уже получили разрешение на введение здания в эксплуатацию. Площадь ЛДС составила 71,2 тысячи метров. Он сможет вместить одновременно 10,5 тысячи зрителей.