Крытый каток построят во Всеволожске | 360°

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Крытый каток построят во Всеволожске

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Строительство крытого катка организовали во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-служба правительства региона.

Для размещения выбрали территорию на Нагорной улице. Он будет находиться неподалеку от «Парка Песчанка».

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На территории катка можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем. Кроме того, там будут проводить культурно-массовые мероприятия и матчи.

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Площадь здания составит семь тысяч квадратных метров. Оно сможет вместить одновременно 1200 человек.

Строительство

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