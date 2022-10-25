Строительство исследовательского центра Баумана завершили на 15% | 360°

Интересное 25 октября 2022, 14:58 Строительство исследовательского центра Баумана завершили на 15%

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Строители завершили возведение Исследовательского центра МГТУ имени Баумана на 15%. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

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На данный момент специалисты занимаются созданием вертикальных и горизонтальных монолитных конструкций для третьего, четвертого, пятого и шестого этажей. Кроме того, устанавливают каркас и фасадные системы. Площадь здания будет равняться 5 тысячам квадратных метров. Там разместят научно-исследовательские пространства, образовательно-досуговый центр, исследовательские лаборатории. Центр планируют сдать в третьем квартале 2023 года.