Интересное 30 марта 2023, 22:13 Строительство фундамента новой поликлиники завершат в Ноябрьске

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В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа строители завершают подготовку фундамента будущей поликлиники. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Сейчас специалисты проводят работу сразу на трех секциях объекта. Строительство поликлиники стартовало в августе 2022 года по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

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Поликлиника станет самым крупным медицинским учреждением города — ее площадь составит около 13 тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на 1400 посетителей в день.