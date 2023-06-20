20 июня 2023, 20:01
Строительство домов по программе реновации стартовало в Люблине
В московском районе Люблино навчалось строительство домов по программе реновации. Такой информацией поделился глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.
Строительство первого дома планируют завершить уже в 2024 году. На данный момент специалисты обустраивают шпунтовое ограждение и разрабатывают котлован. Здание будет состоять из восьми секций переменной этажности с подземной автостоянкой. Жители Москвы получат 348 новых квартир от одной до трех комнат.
Строительство
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