Строительство детской поликлиники в московском районе Южное Медведково подошло к концу | 360°

Интересное 13 сентября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Строительство детской поликлиники в московском районе Южное Медведково подошло к концу

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В московском районе Южное Медведково подошло к концу строительство детской поликлиники. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Поликлиника рассчитана на 320 посещений в сутки. Площадочной здания составила более 8 тысяч квадратных метров. Каждый этаж оборудовали игровыми комнатами для детей.

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«Готовность медицинского учреждения составляет 98 процентов. В настоящее время производится расстановка мебели и подключение оборудования, готовятся документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», — рассказал Загрутдинов.

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