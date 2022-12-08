Интересное 08 декабря 2022, 15:38 Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершится в ближайшее время

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Строительство детского корпуса для больницы в Коммунарке подходит к концу. Помещение будет рассчитано на 180 коек. Такой информацией поделился глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалисты занимаются отделкой помещения. Кроме того, они проводят монтаж инженерных систем. Работы планируют завершить в этом году.

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Площадь здания составит 24,2 тысячи квадратных метров. Для отделения патологии новорожденных закупили современные инкубаторы. Оборудование поможет спасать жизни младенцев даже с самыми серьезными проблемами со здоровьем.

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