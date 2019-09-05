Строительный фартук вместо офиса. Москвичка переехала за город и стала первым блогером-плотником

Москвичка Мария Кузина променяла жизнь в столице на тихую гавань в Подмосковье и стала первым блогером-плотником. К этому ее подтолкнула любовь к природе и творчеству. Теперь она собирает мебель, светильники и делает авторские предметы декора.

Источник фото: телеканал «360»

Поговаривают: женщина в частном доме без мужчины — это ад. Кто же полку прибьет и дверь починит? Однако наша героиня разрушает этот стереотип в два счета. Она не только любовь построила, но и дом сама обустроила.

Устав от пробок, смога и рутиной работы, четыре года назад Мария Кузина вместе с супругом переехала из Москвы в Подмосковье. Она с легкостью сменила офисный костюм на строительный фартук. А вместо папок с документами теперь на ее столе тяжелые инструменты.

Источник фото: телеканал «360»

В доме все — от декора до мебели — сделано руками Марии. Она сама придумывает эскизы, ходит по строительным магазинам, сверлит, пилит, шлифует.

«Мебель, которая была в магазинах далеко не всегда устраивала, либо она стоила как-то запредельно. Я подумала, что было бы интересно самой попробовать что-то такое сделать, и с каких-то полочек, декора началось мое увлечение», — поделилась Мария.

Источник фото: телеканал «360»

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Чтобы не лениться, девушка начала вести блог, где рассказывает о сборе мебели. Ответственность перед подписчиками стимулирует ее быстрее обустраивать дом. Особая гордость девушки — гостевая. Большая двуспальная кровать, журнальные столики в виде пеньков и светильники.

Возможно, в будущем семья Кузиных откроет целую фабрику по производству мебели. А пока их ждут любимые мастерская и подписчики.