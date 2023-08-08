Интересное 08 августа 2023, 13:09 Строительный эксперт Васильев посоветовал не монтировать мойку в узкую кухонную тумбу

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Россиянам не следует монтировать мойку в узкую кухонную тумбу, для удобного пользования ширина оборудования должна быть как минимум 60 сантиметров. Об этом сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, лучше всего мойку устанавливать либо в углу, либо между плитой и холодильником — благодаря этому на кухне появится больше рабочей поверхности.

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Кроме того, при выборе оборудования не стоит отдавать предпочтение устройствам глубиной меньше 18 сантиметров, в таком случае будет неудобно мыть большие кастрюли, добавил Васильев.