Интересное 06 июня 2023, 16:00 Строительный эксперт Васильев назвал декоративный камень лучшим материалом для отделки лоджии и балкона

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В качестве материалов для чистовой отделки внутри балконов и лоджий лучше всего использовать декоративный камень, штукатурку и плитку. Об этом сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По его словам, при условии правильной эксплуатации эти материалы являются самыми долговечными. Если же балкон или лоджия находятся на солнечной стороне, то в таком случае лучше отказаться от использования панелей с рисунками.

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Васильев также отметил, что перед чистовой отделкой следует утеплить пол и заделать все щели.