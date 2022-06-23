Строительные работы по газификации 500 домов завершат в Салехарде до конца года

Власти Салехарда организовали социальную газификацию домов. Она проходит во всех районах города. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Сейчас строители создали уже 1700 метров газопровода, который расположен под землей. Теперь им предстоит закончить монтаж оборудования на поверхности. Трубы специалисты клали под проезжей частью. Это помогло снизить количество повреждений трассы.

«Работы уже завершаются, идем по графику. Готовность объекта превышает 90%, не считая установки газорегуляторных пунктов — оборудование для них поступит на следующей неделе», — рассказал директор управления по строительству газопроводов и газификации Сергей Мороз.