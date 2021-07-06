Строительные и реставрационные работы начались в казармах Новочерскасского полка

Многие полагали, что заброшенные здания в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга находятся в списке забытых. Однако читатели Piter.TV рассказали, что у казарм Новочеркасского полка (которые являются объектом культурного наследия регионального значения) начались строительные работы.

В пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) сообщили, что этот исторический комплекс требует реставрационных работ. Там также планируется строительство.

«Общее техническое состояние зданий оценивается как требующее реставрационных работ. В настоящее время производятся работы по ремонту и реставрации Объекта с приспособлением для современного использования на основании письменного разрешения КГИОП на производство работ от 10.11.2020 сроком до 30.12.2022, а также разрешения на строительство сроком до 30.12.2022», — пояснили в пресс-службе КГИОП.

Исторически казармы находятся в начале Новочеркасского проспекта. Они стали привлекать внимание строительных компаний еще с 2016 года, написал Piter.TV.

На застройку этих территорий было дано разрешение, однако местный идеолог решил взять под контроль соседнее здание НИИ Машиностроения. Позже суд обязал компанию «Тандем-Истейт» выполнить консервацию казарм. В прошлом году компания раскрыла планы о строительстве бизнес-квартала в этом районе.

Комплекс казарм был построен еще в 1870-х годах. А в 1896 году часть бывшего каменного склада была перестроена под полковую церковь во имя святого Александра Невского.