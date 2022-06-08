Строители укрепили фасад дома в Салехарде, который дважды его лишался

Дом на улице Глазкова в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа дважды лишался фасада. На этот раз подрядчик постарался надежно его прикрепить. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Первый раз покрытие оторвалось еще осенью 2021 года. Его снесло порывами ветра. Аналогичная ситуация произошла и этой весной. Ситуацию растиражировали в социальных сетях и СМИ, из-за чего застройщик начал ремонт раньше положенного срока.

«Мы подсистему усилили. Добавили каркас, крепления добавили. Утепление — все сохранено, все и было. Только чисто фасад оторвало. Сейчас все усилили по опыту. Это гарантия», — рассказал старший прораб компании-подрядчика Салим Смайлов.