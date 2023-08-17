Интересное 17 августа 2023, 15:20 Строитель Моор посоветовал отказаться от возведения апартаментов в некурортных городах

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Строительство апартаментов может привести к недостатку объектов социальной инфраструктуры. Такой информацией поделился руководитель всероссийского национального центра строительной политики Александр Моор. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалистам, при строительстве апартаментов поблизости не возводят школы, детские сады, стоянках для авто. Это может вызвать недовольство у жителей и данную проблему придется решать государству.

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«Давайте остановим строительство апартаментов, чтобы вообще не в курортных городах не строить их, стройте в курортных городах, куда приезжают отдыхать, там, где не нужна социалка», — призвал Моор.