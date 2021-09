Стражински выпустит продолжение сериала «Вавилон 5»

Культовый фантастический сериал «Вавилон 5» получит продолжение. Руководство телеканала CW объявило о перезапуске проекта. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Работой над сценарием займется Майкл Стражински, который является создателем оригинального сериала. Однако актерский состав сериала пока остается в тайне. Также не поступало информации о сюжете проекта и дате релиза.

Сериал «Вавилон 5» приобрел популярность в начале 2000-х годов. Действия проходили на одноименной космической станции, ставшей центром межгалактических интриг. Старый сериал насчитывал пять сезонов, в каждом из которых было 22 эпизода. Он получил несколько премий, включая две «Хьюго» за лучшую драматическую постановку. Он признан классикой научной фантастики.

