Стратегическую дорогу на Ямале отремонтировали

Капитальный ремонт дороги на подъезде к Ноябрьску завершился. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальный сайт правительства ЯНАО.

Всего в порядок привели 7,5 километра дороги. Рабочие обновили дорожное полотно, а также нанесли новую разметку и укрепили обочины. Кроме того, были установлены новые барьеры и перила. Также провели укрепления шести мостов.

«Фактически, участок дороги пересобрали заново, при этом проезд по ней не закрывался. Дорога выполняла свою основную функцию на протяжении всего срока проведения капитального ремонта», — рассказал начальник Ноябрьского филиала Дорожной дирекции ЯНАО Александр Мазуров.