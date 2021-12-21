«Страшную» Снегурочку нашли в Новосибирской области, в городе Бердск. Изображением новой снежной бабы поделилось издание «Бердск.Онлайн», его разместили также во многих интернет-сообществах.

«Мне кажется, кто-то вызывает сатану», «Телекомпания ВИД представляет», «Я сделаю всё, чтобы мои дети не видели эту Снегурочку», — и другие не самые хвалебные комментарии получило снежное изваяние в социальных сетях.

Людям такая Снегурочка показалась безвкусной. Но, вполне возможно, что ее еще сделают красавицей к Новому году. Скульптуру, установленную на площадке «Праздничная», равно как и другие соседние статуи, запланировали раскрасить под гжель. Новогодние композиции в Бердске начнут смотреть только с 22 декабря, поэтому до этого момента есть все возможности исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что роль живых Снегурочек в России чаще всего исполняют администраторы, менеджеры и курьеры. Таким образом некоторые представители этих профессий подрабатывают на праздниках.