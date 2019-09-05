Дженнифер Энистон рассказала о самом страшном признаке старости

«Я не буду врать. Я не хочу иметь седые волосы», — призналась артистка. Энистон добавила, что в этой связи продолжит каждый месяц посещать своего колориста.

Деми Мур раскрыла секрет молодости Подробнее

Говоря о своем возрасте, 50-летняя актриса сказала, что относится к нему всего лишь как к цифре. По ее словам, ей странно слышать комплименты о своей внешности, в которых подчеркивается ее возраст.

«Физически я чувствую себя невероятно. Так что для меня странно, что внезапно я слышу фразы типа: „Ты выглядишь потрясающе для своего возраста“. Я думаю, нам нужно сформировать некий этикет вокруг таких высказываний», — считает Энистон.

По словам голливудской актрисы, именно сейчас она больше, чем когда-либо ранее, ощущает, что в ее жизни все под контролем.

«Женщинам никогда не позволяли иметь власть. Сегодня власть кажется мне сексуальной, как и женский ум, — они могущественны и креативны», — отметила звезда.

На счету Дженнифер Энистон множество ролей. Она снималась в картинах «Марли и я», «Развод по-американски», «Притворись моей женой», «Брюс Всемогущий» и «Мы — Миллеры». Но мировую известность Энистон принесла роль Рейчел Грин в сериале «Друзья».