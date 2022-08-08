«Страшно, что ужалят». Медузы заполонили побережье Азовского моря

Медузы заполонили Азовское море в Краснодарском крае. Отдыхающие стали жаловаться, что вода превратилась в желе и находиться в ней стало невозможно. Они поделились фотографиями с пляжей в соцсетях.

На кадрах видно, что вся прибрежная зона усыпана медузами. В некоторых местах даже не видно воды.

Источник: соцсети

«Медуз много, но, по сравнению с прошлым годом, хотя бы можно купаться и зайти в воду, что уже хорошо. Детей проносили на руках метра три от берега точно, самих идти не пускали — страшно, что ужалят», — рассказала одна из отдыхающих «Блокноту Краснодар».

По ее словам, утром в море не так много медуз, а после обеда их становится значительно больше. Женщина приехала на отдых в Кучугуры. Туристы из Голубицкой тоже пожаловались на обилие медуз в воде.

«Купаемся словно в киселе из них. В воду заходишь — тело начинает пощипывать, видимо от концентрации этого всего в море», — заявили они.

Медузы каждый год обираются у пляжей на Азовском море. Обычно это происходит в конце июля и начале августа.